УФАС заставил школы в четырех районах Петербурга отказаться от поставщиков продуктов и выбрать новых

В четырех районах Петербурга отбор кандидатов в поставщики продуктов питания для школьников проводился по устаревшим правилам.

УФАСу не понравился конкурсный отбор на организацию питания в школах в четырех районах города. Поставщика продуктов для образовательных учреждений выбирали по документам, которые были приняты еще в 2008-2009 годах. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В связи с проверкой, антимонопольное агентство выдало предупреждения представителям администрации Кронштадтского, Московоского, Пушкинского и Выборгского районов. Теперь провинившимся организациям придется выбирать новых поставщиков.

Напомним, что в настоящее время закупка питания для средних учебных заведений и детских садов должна проводиться согласно закону “О социальном питании в Санкт-Петербурге”. Последние правки были внесены парламентариями ЗАКСа 26 июня 2017 года.