Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
УФАС заставил школы в четырех районах Петербурга отказаться от поставщиков продуктов и выбрать новых
Сегодня, 9:31
0
lesjasap
75

УФАС заставил школы в четырех районах Петербурга отказаться от поставщиков продуктов и выбрать новых

0
 
 

В четырех районах Петербурга отбор кандидатов в поставщики продуктов питания для школьников проводился по устаревшим правилам.

УФАСу не понравился конкурсный отбор на организацию питания в школах в четырех районах города. Поставщика продуктов для образовательных учреждений выбирали по документам, которые были приняты еще в 2008-2009 годах. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. 
 
В связи с проверкой, антимонопольное агентство выдало предупреждения представителям администрации Кронштадтского, Московоского, Пушкинского и Выборгского районов. Теперь провинившимся организациям придется выбирать новых поставщиков.
 
Напомним, что в настоящее время закупка питания для средних учебных заведений и детских садов должна проводиться согласно закону “О социальном питании в Санкт-Петербурге”. Последние правки были внесены парламентариями ЗАКСа 26 июня 2017 года. 
Теги: дети , закупка , поставщики , продукты , уфас , школа , школьное питание
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Загрузка...
5