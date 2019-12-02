Четыре моста разведут в Петербурге в ночь на 7 апреля

Уже 10 апреля стартует навигационный период.

В Петербурге подходят к концу технологические разводки мостов, перекинутых через Неву и Малую Неву. Уже 10 апреля в городе начнется навигационный сезон. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест".

До начала навигационного сезона мосты Петербурга были разведены более 50 раз. Так с 6 на 7 апреля в Петербурге будут разведены четыре моста.

Литейный мост разведут с 01:40 до 04:45, Благовещенский с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00, Тучков с 02:00 до 04:55 и Кантемировский мост с 01:30 до 04:30.

Фото: Piter.TV