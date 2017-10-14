Четыре человека погибли при крушении самолета у Кот-д'Ивуара

Все погибшие были гражданами Молдавии. Также пострадали шесть человек, находившихся на борту.

У берегов Кот-д'Ивуара разбился грузовой самолет. В результате инцидента погибли четыре человека.

Согласно предварительной информации, самолет упал в море вскоре после вылета из аэропорта Абиджана. Спасатели смогли вынести тела двух погибших из части самолета, который попал на берег. По словам очевидцев, еще два тела были видны среди обломков.

Министр внутренних дел Кот-д'Ивуара Сидики Диаките заявил, что все погибшие были гражданами Молдавии. Также при крушении пострадали двое молдаван и четыре гражданина Франции.

Видео: youtube.com / Offan Battery