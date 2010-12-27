Четыре человека погибли из-за пожара в Ивановской области

В Фурманове Ивановской области начался пожар в частном доме. Было обнаружено двое погибших маленьких детей, а также их мама и бабушка.

6 марта 2018 года в г Фурманове по улице Хлебникова д.30 разразился пожар. Жертвами проишествия стали члены одной семьи. Площадь возгорания составила 20 метров.

В настоящее время личности погибших установлены. Все они — двое малолетних детей, а также их мама и бабушка — проживали в указанной квартире", — говорится в сообщении.

Следователями и криминалистами ведётся работа на месте проишествия. В ходе проверки будет установлена точная причина пожара. Пока основное предположение – неосторожное обращение с огнём. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.