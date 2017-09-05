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Черноморский флот России нанес удар по террористам Сирии: появилось видео

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Российский корабль "Адмирал Эссен" атаковал сирийских террористов.

Черноморский фрегат “Адмирал Эссен”, принадлежащий России, 5 сентября нанес удар по расположению террористов в Сирии. Корабль атаковал врага крылатыми ракетами “Калибр”. Министерство обороны страны опубликовало видео с фрегата на собственном аккаунте на YouTube-канале.
 
Перед “Адмиралом” была поставлена задача согнать террористов с осажденных земель Дэйр эз-Зор. Утром командование корабля приказало ударить по неприятелю. Известно, что основу боевого формирования преступников в данном районе в Сирии составляют выходцы из России и государств СНГ. 
 
Ведомство отметило, что ракетный снаряд уничтожил пункт управления и узел связи террористов, а также склады с техникой и боеприпасами и ремонтный завод. Результаты атаки подтверждены силами разведывательной авиации и беспилотниками. Убито и ранено более 70 противников.
 
Напомним, что Дэйр эз-Зора находится в оккупации с 2014 года. 
 
Видео: YouTube/Минобороны России
 
Теги: адмирал эссен , борьба с терроризмом , россия , черное море
Категории: Мировые новости Картина дня

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