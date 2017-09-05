Черноморский флот России нанес удар по террористам Сирии: появилось видео

Российский корабль "Адмирал Эссен" атаковал сирийских террористов.

Черноморский фрегат “Адмирал Эссен”, принадлежащий России, 5 сентября нанес удар по расположению террористов в Сирии. Корабль атаковал врага крылатыми ракетами “Калибр”. Министерство обороны страны опубликовало видео с фрегата на собственном аккаунте на YouTube-канале.

Перед “Адмиралом” была поставлена задача согнать террористов с осажденных земель Дэйр эз-Зор. Утром командование корабля приказало ударить по неприятелю. Известно, что основу боевого формирования преступников в данном районе в Сирии составляют выходцы из России и государств СНГ.

Ведомство отметило, что ракетный снаряд уничтожил пункт управления и узел связи террористов, а также склады с техникой и боеприпасами и ремонтный завод. Результаты атаки подтверждены силами разведывательной авиации и беспилотниками. Убито и ранено более 70 противников.

Напомним, что Дэйр эз-Зора находится в оккупации с 2014 года.