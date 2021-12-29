Чиновники не видят в этом процессе проблемы.

Черное море у берегов Евпатории окрасилось в ярко-золотистый цвет. Представитель городской администрации Роман Тихончук объяснил журналистам ТАСС изменение оттенка воды в акватории региона. Эксперт пояснил, что со дна поднялось большое количество песка. Эта ситуация вызвана недавним штормом.

Ранее в социальных сетях и Telegram-каналах были опубликованы фотографии, сделанные у берегов Евпатории. На снимках заметно, что Черное море приобрело ярко-золотистый цвет. Сведениями об изменении цвета воды поделился местный житель.

Побережье протяженное, такие явления могут наблюдаться не везде, если они наблюдаются, то это чисто природное явление - цвет воде придает песок, поднятый со дня моря штормом. Роман Тихончук, глава администрации города

Эксперт добавил, что никаких предприятий в районе Евпатории не работает, поэтому производственных выбросов в море произойти не могло.

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Фото и видео: YouTube / ANYMAKER