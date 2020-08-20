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Чернышенко заявил, что использование биометрической системы расширит возможности образования для студентов
Сегодня, 10:51
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Чернышенко заявил, что использование биометрической системы расширит возможности образования для студентов

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Речь идет о студентах с ограниченными возможностями здоровья и проживающих удаленно.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что с помощью биометрической системы в ряде вузов студентам на летней сессии удалось сдать экзамены удаленно. При этом персональные данные учащихся были защищены.

Так, в проекте участвовали семь вузов России и порядка 200 студентов. Они дистанционно сдавали экзамены по 12 дисциплинам. Реализацию проекта координировали Минцифры и Минобрнауки.

Чернышенко считает, что использование биометрической системы расширит возможности образования для студентов. Речь идет о студентах с ограниченными возможностями здоровья, а также проживающих удаленно.

Ранее мы писали, что каждый пятый специалист рабочих профессий задерживается на работе ради дополнительных выплат. 

Фото: pixabay 

Теги: биометрическая система, обучение в вузе
Категории: Лента новостей,

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