Банки обязуют собирать биометрические данные клиентов

Представители крупнейших банков работают над единой системой идентификации клиентов.

Банк России готовит итнициативу,согласно которой российские банк иобязуются собирать биометрические данные о своих клиентах. В перечень параметров войдут голосовая идентификация и фотографии пользователя.

Такие меры способствуют созданию единой системы (ЕБС), которая будет удаленно распознавать клиентов. Благодаря данному нововведению, потребители услуг смогут становиться вкладчиками любого банка без необходимости посещать его офис. Проверка будет осуществляться по биометрическим показателям.

Работа над технической и технологической составляющих системы уже ведется. Формированием ЕБС занимаются представители Сбербанка, ВТБ, Бинбанка и Россельхозбанка. Особое внимание будет уделено защите от хакерских атак на базы данных банков.

Напомним, что с мая 2017 года Сбербанк рассказал о тестировании специальных роботов, которые занимаются идентификацией клиентов по различным ракурсам лица. Несколькими месяцами ранее Герман Греф поделился информацией об узнавании пользователей по движению губ.

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