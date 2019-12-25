Через несколько месяцев после коронавируса у пациентов выявили стойкие повреждения легких

Некоторые нарушения нельзя выявить с помощью компьютерной томографии.

Ученые Шеффилдского и Оксфордского университета в Великобритании выявили стойкие повреждения легких у пациентов с коронавирусом через три месяца после выздоровления. Причем такие нарушения нельзя обнаружить с помощью компьютерной томографии или с помощью других методов диагностики. Специалисты опубликовали работы в журнале Radiology.

Ученые использовали новый метод визуализации в ходе исследования. Использовали они для этого магнитно-резонансную томографию с гиперполяризованным ксеноном (XeМРТ). Стабильный изотоп ксенона вдыхается пациентом. Это усиливается сигнал несколько сотен тысяч раз и дает изображения с рекордной детализированностью. В результате были выявлены аномалии в легких у ряда пациентов, которые переболели коронавирусом. Причем они сохраняются даже через три и девять месяцев после выздоровления. Но клинические показатели после выписки из больницы у них были и в норме.

Данное исследование объясняет, почему некоторые люди после коронавируса в течение долгого времени испытывают проблемы с дыханием.

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