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Видео: главный тренер сборной России взял у Путина автограф

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Станислав Черчесов решил воспользоваться своим служебным положением на стадионе в Калининграде.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов взял автограф у Владимира Путина во время встречи на стадионе "Калининград". Видео опубликовал в своем Twitter российский журналист Дмитрий Смирнов.

Станислав Черчесов отметил, что хочет "воспользоваться своим служебным положением". После того, как Путин дал ему автограф он радостно воскликнул: "Видели, да?".

Стадион в Калиниграде был открыт в преддверии ЧМ-2018. Во время турнира он принял четыре матча.

Напомним, на ЧМ-2018 сборная России под руководством Станислава Черчесова смогла дойти до четвертьфинала, однако уступила там хорватам. Финальный матч турнира состоялся 15 июля на московском стадионе "Лужники". Кубок мира получили французы.

Видео: Twitter / Дмитрий Смирнов

Теги: автограф путина , видео , стадион калининград , станислав черчесов
Категории: Лента новостей Новости России

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