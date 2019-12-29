Станислав Черчесов не исключил появления в сборной России неожиданных игроков. Главный тренер добавил, что 16 марта объявит заявку на товарищеские матчи. Об этом специалист рассказал в интервью журналистам с телеканала "Россия 24". Черчесов добавил, что в списках игроков за национальную команду могут появиться новые имена. О них общественность узнает за неделю до запланированных матчей. Тренер напомнил, что за команду выступали представители молодежной сборной: Чалов, Обляков.
И не удивляйтесь, если у нас опять появится кто-то, кого вы не ждете. Заинтриговал?
прокомментировал эксперт
В ближайшее время у российских спортсменов запланированы две контрольных игровых встречи. Уже 28 марта сборная выступит против команды из Швеции, а 31 марта - против футболистов Молдавии.
Ранее на этапе Кубка мира российские лыжники взяли бронзу в эстафете.
Видео: YouTube/Foot"больные люди (Футбольные Люди)
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