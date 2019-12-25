Чемпионат Украины по футболу возобновится 30 мая

Все оставшиеся матчи пройдут без зрителей.

Как сообщает портал Tribuna.com, руководство чемпионата Украины по футболу (УПЛ) приняло решение возобновить сезон 30 мая. Об этом сообщил исполнительный директор турнира Евгений Дикий.

Согласно новому календарю, чемпионат Украины планируют завершить до 9 июля. Все оставшиеся матчи пройдут без зрителей. Некоторые команды УПЛ уже вернулись к занятиям на тренировочных базах. Им осталось отыграть девять туров.

Напомним, на момент паузы в связи с эпидемией коронавируса в турнирной таблице УПЛ лидирует "Шахтер" из Донецка, набравший 59 очков после 23 туров. Второе место делят "Динамо Киев" и "Заря" из Луганска - оба клуба набрали по 46 очков.

Ранее стало известно, что чемпионат Германии по футболу возобновится 16 мая.

Фото: shakhtar.com