Чемпионат Турции по футболу приостановлен из-за коронавируса

Об этом сообщил министр спорта страны Мехмет Касапоглу.

Как сообщает международное агентство Reuters, министр спорта Турции Мехмет Касапоглу объявил о том, что все спортивные мероприятия в стране приостановлены в связи с эпидемией коронавируса.

Такое решение было принято после встречи министра с президентами спортивных федераций. В Турецкой Суперлиге по футболу на сегодняшний день были сыграны 26 туров. Первое место делят два клуба - "Трабзонспор" и "Истанбул Башакшехир".

В Турции зафиксировано 98 случаев заражения коронавирусом. Один человек умер.

Ранее стало известно, что пауза в английской премьер-лиге продлится до 30 апреля.

Фото: Twitter / @TFF_Org