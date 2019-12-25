Чемпионат Шотландии по футболу завершен досрочно из-за коронавируса

"Селтик" в девятый раз подряд выиграл титул чемпионов.

Пресс-служба Шотландской профессиональной футбольной лиги (SPFL) опубликовала на официальном сайте турнира заявление о досрочном завершении нынешнего сезона в связи с пандемией коронавируса.

В заявлении сообщается, что решение поддержали все 12 клубов, участвующих в высшем дивизионе. Итоговое положение команд в таблице зафиксировали по текущим результатам. При распределении мест использовался подсчет среднего количества очков, которые были набраны в сыгранных матчах.

Победителем был признан "Селтик", набравший 80 очков в 30 играх. Второе место занял "Рейнджерс". Высший дивизион покинет аутсайдер таблицы, "Хартс".

Отметим, для "Селтика" этот титул стал 51-м с момента основания клуба и девятым подряд, начиная с сезона 2011/12.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал решение досрочно завершить чемпионат Франции.

Фото: celticfc.net