Челябинская область: Женщина родила дома ребенка и задушила из-за денег

Появились подробности уголовного дела об убийстве новорожденного в городе Снежинск Челябинской области.

Страшное убийство произошло 14 января, но только сейчас дело получило огласку.

В одной из квартир 14 января было обнаружено тело новорожденного с признаками насильственной смерти. Мальчика задушили. Женщина, мать новорожденного, призналась, что родила ребенка дома, после чего задушила его из-за плохих материальных условий.

В СМИ появилась информация, что женщина сообщила сначала, что ребенок родился уже мертвым, но позднее призналась, что она задушила его своими руками. У женщины уже есть 4 детей.

Следственными органами в отношении женщины заведено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного".

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. СУ СК РФ по Челябинской области

Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: Piter.TV