Челябинская область: Женщина родила дома ребенка и задушила из-за денег

Страшное убийство произошло 14 января, но только сейчас дело получило огласку.
В одной из квартир 14 января было обнаружено тело новорожденного с признаками насильственной смерти. Мальчика задушили. Женщина, мать новорожденного, призналась, что родила ребенка дома, после чего задушила его из-за плохих материальных условий.
В СМИ появилась информация, что женщина сообщила сначала, что ребенок родился уже мертвым, но позднее призналась, что она задушила его своими руками. У женщины уже есть 4 детей.
Следственными органами в отношении женщины заведено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного".
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.
СУ СК РФ по Челябинской области
Расследование уголовного дела продолжается.
Видео: Piter.TV