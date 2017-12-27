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Челябинская область: Женщина родила дома ребенка и задушила из-за денег

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Появились подробности уголовного дела об убийстве новорожденного в городе Снежинск Челябинской области.

 Страшное убийство произошло 14 января, но только сейчас дело получило огласку.

В одной из квартир 14 января было обнаружено тело новорожденного с признаками насильственной смерти. Мальчика задушили. Женщина, мать новорожденного, призналась, что родила ребенка дома, после чего задушила его из-за плохих материальных условий.

В СМИ появилась информация, что женщина сообщила сначала, что ребенок родился уже мертвым, но позднее призналась, что она задушила его своими руками. У женщины уже есть 4 детей. 

Следственными органами в отношении женщины заведено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного". 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и  предъявлении обвинения. 

СУ СК РФ по Челябинской области

Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: Piter.TV

Теги: жесть , мать убила ребенка , новости регионов , убийство новорожденного , челябинск
Категории: Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия Новости России

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