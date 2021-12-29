На заснеженном тротуаре на юго-западе Петербурга умер человек

Умершего накрыли, к месту происшествия оперативно прибыл полицейский автомобиль.

Утром 9 февраля в Кировском районе Петербурга нашли мертвого человека. Умерший лежал на заснеженном тротуаре у перекрестка Дачного проспекта и проспекта Ветеранов. Об этом рассказали очевидцы в сети, выложив фотографию с места происшествия.

На снимке видно накрытое тело, а рядом полицейский автомобиль. Подробности случившегося уточняются.

Ранее на территории "Газпрома" в Каменке нашли труп охранника с ранами на голове, руках и ногах.

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург