  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На заснеженном тротуаре на юго-западе Петербурга умер человек
Сегодня, 10:45
168
Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

На заснеженном тротуаре на юго-западе Петербурга умер человек

0 0

Умершего накрыли, к месту происшествия оперативно прибыл полицейский автомобиль.

Утром 9 февраля в Кировском районе Петербурга нашли мертвого человека. Умерший лежал на заснеженном тротуаре у перекрестка Дачного проспекта и проспекта Ветеранов. Об этом рассказали очевидцы в сети, выложив фотографию с места происшествия.

На снимке видно накрытое тело, а рядом полицейский автомобиль. Подробности случившегося уточняются.

Ранее на территории "Газпрома" в Каменке нашли труп охранника с ранами на голове, руках и ногах.

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: труп
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии