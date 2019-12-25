Чехия отзовет посла из Белоруссии для консультаций. Об этом журналистам рассказала официальный представитель МИД Зузана Штихова. По словам чиновницы, дипломат покинет Минск до конца текущей недели.
Мы рассматривали вопрос о том, как выразить солидарность с Польшей и Литвой в связи с шагами, которые против них предприняла Белоруссия. Консультации будут проходить примерно одну неделю
Зузана Штихова, официальный представитель МИД Чехии
Чиновница напомнила, что Варшава и Вильнюс приняли решение временно отозвать своих послов из Минска, а также сократить дипломатическое присутствие в Белоруссии из-за решений соседнего государства в отношении закрытия границ.
Словакия отзывает посла из Белоруссии.
Фото: Pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все