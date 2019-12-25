Прага заявила о солидарности с Польшей и Литвой.

Чехия отзовет посла из Белоруссии для консультаций. Об этом журналистам рассказала официальный представитель МИД Зузана Штихова. По словам чиновницы, дипломат покинет Минск до конца текущей недели.

Мы рассматривали вопрос о том, как выразить солидарность с Польшей и Литвой в связи с шагами, которые против них предприняла Белоруссия. Консультации будут проходить примерно одну неделю Зузана Штихова, официальный представитель МИД Чехии

Чиновница напомнила, что Варшава и Вильнюс приняли решение временно отозвать своих послов из Минска, а также сократить дипломатическое присутствие в Белоруссии из-за решений соседнего государства в отношении закрытия границ.

Словакия отзывает посла из Белоруссии.

Фото: Pixabay.com