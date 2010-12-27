Чечня открывает первый туристический инфоцентр для туристов в Петербурге

В Петербурге откроется первый в России туристический информационный центр Чечни. Об этом 27 апреля сообщили в комитете по развитию туризма Смольного.
Дата открытия офиса Visit Chechnya в Петербурге назачена на 15 мая. Всех желающих посетить республику приглашают на улицу Чайковского, 79.
Visit Chechnya в Петербурге – это первый туристический инфоцентр за пределами Чечни. Мы надеемся, что данный опыт будет положительным, и это станет хорошей традицией – открывать подобные офисы в других городах и странах.
Рассказал заместитель председателя правительства Чеченской республики Муслим Байтазиев
Председатель комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев отметил, что благодаря этому проекту петербуржцы смогут узнать много интересных подробностей о республике Чечня.
Этот проект направлен на расширение сотрудничества между регионами в сфере туризма. Для нас очень важно, что первый офис Visit Chechnya открыт именно в Петербурге. Благодаря деятельности офиса Visit Chechnya петербуржцы узнают много интересного.
Сказал Андрей Мушкарёв
Отметим, что горожанам не надо будет платить за услуги туристического инфоцентра.
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