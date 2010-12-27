Чечня открывает первый туристический инфоцентр для туристов в Петербурге

Вся информация для петербуржцев будет бесплатна.

В Петербурге откроется первый в России туристический информационный центр Чечни. Об этом 27 апреля сообщили в комитете по развитию туризма Смольного.

Дата открытия офиса Visit Chechnya в Петербурге назачена на 15 мая. Всех желающих посетить республику приглашают на улицу Чайковского, 79.

Visit Chechnya в Петербурге – это первый туристический инфоцентр за пределами Чечни. Мы надеемся, что данный опыт будет положительным, и это станет хорошей традицией – открывать подобные офисы в других городах и странах. Рассказал заместитель председателя правительства Чеченской республики Муслим Байтазиев

Председатель комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев отметил, что благодаря этому проекту петербуржцы смогут узнать много интересных подробностей о республике Чечня.

Этот проект направлен на расширение сотрудничества между регионами в сфере туризма. Для нас очень важно, что первый офис Visit Chechnya открыт именно в Петербурге. Благодаря деятельности офиса Visit Chechnya петербуржцы узнают много интересного. Сказал Андрей Мушкарёв

Отметим, что горожанам не надо будет платить за услуги туристического инфоцентра.

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