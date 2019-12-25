Чавушоглу: развитие отношений между Турцией и Россией сохраняет позитивный курс

Отношения с Москвой остаются важным аспектом внешней политики Анкары.

Мевлют Чавушоглу заявил о том, что развитие отношений между Турцией и Россией сохраняет позитивный курс. Об этом глава МИД Анкары рассказал на заседании парламентской комиссии по бюджету на 2021 год. Чиновник напомнил об общих с Москвой интересах и взаимном уважении.

Наши отношения с Россией являются важным аспектом нашей внешней политики. Несмотря на наличие вопросов, по которым мы не можем договориться, мы стремимся сохранить живой диалог и прийти к общим знаменателям. Это продолжает давать ощутимые результаты, как это было в Нагорном Карабахе Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Эксперт напомнил, что объем двусторонней торговли между Анкарой и Москвой за первые девять месяцев текущего года составил 14 млрд долларов. Турция ввела в эксплуатацию газопровод "Турецкий поток". Первый атомный реактор "Аккую" начнет работу в 2023 году. Эти проект являются флагманами отношений между Турцией и Россией, как и туристическая отрасль. С 1 августа 2020 года страну посетило 1,9 млн граждан РФ.

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