Россияне прекратили платить по ипотеке

Число проблемных квартир превышает 22 тысячи.

Объём просроченной задолженности по ипотеке на 1 января 2020 года составил 72,6 млрд рублей. По сравнению с 2019 годом показатель снизился всего на 0,4%. Число проблемных квартир превышает 22 тысячи. А если учесть продажи закладных, то это число будет ещё больше. Об этом сообщило агентство "Долговой консультант".

Как отметили специалисты, чаще всего в категорию "просроченных" попадают кредиты, которые были взяты 1-2 года назад. Множество квартир при этом покупали не для жилья, а для сдачт в аренду.

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