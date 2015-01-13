Часть ковидных коек свернули в Петербурге

На 2 июня всего в петербургских больницах находятся 1 066 пациентов с ковидом и пневмониями.

В Петербурге снизили число коронавирусных коек с 1439 до 1414 мест. Из отчета Смольного следует, что количество коек значительно больше, чем пациентов.

По данным оперштаба от 2 июня, всего в петербургских больницах находятся 1 066 пациентов с ковидом и пневмониями. Из них 138 лежат в реанимации, еще 33 подключены к ИВЛ. Амбулаторно лечатся 1 681 петербуржец.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге умерла победительница 12-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" Елена Ясевич.

Фото: Piter.tv