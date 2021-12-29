Часть Екатеринбурга осталась без электричества. По информации от местных журналистов, неизвестные нарушители начали буровые работы на Уктусе, а затем повредили кабельные линии. В результате восемь многоэтажных зданий остались без освещения, водоснабжения и электричества. Авария зафиксирована в ночь на 5 февраля. Известно, что авария затронула объекты, расположенные на улицах Рощинская, Дальневосточная, Щербакова, Пронина, Мраморная, Широком переулке.

При проведении несогласованных буровых работ производитель повредил кабельные линии энергетиков. пресс-служба Россетей

Прибывшие на место инцидента аварийные бригады запитали часть многоэтажек по резервной схеме. Ведутся ремонтные мероприятия. На восстановление доступа ко всем ресурсам может уйти день. В настоящее время сотрудники Россетей начали расследование по поиску виновных.

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