Чайковский под небом в Никольских рядах

Концерт "Чайковский под небом" состоится 2 августа в Никольских рядах. Начало в 19:00. Ценз 0+

В самое теплое время года под прекрасным Петербургским небом прозвучат бессмертные хиты русской классики от Amadeus Concerts!

Вечернее питерское небо, прекрасные музыканты и великие произведения Петра Ильича Чайковского, который не просто стал одной из самых ярких вершин русской музыки – но и задал направление мировой классике! Недаром, хорошо знакомые мелодии можно слышать в произведениях европейских и американских композиторов ХХ века, буквально выросших на гении Чайковского.

Сказочные номера из Щелкунчика и детского альбома, романсы в исполнении солистов Петербургских театров, ансамбли и сольные фортепианные шедевры - и все это под небом Петербургаа….Под этим самым небом Чайковский писал свою музыку, которой теперь поклоняется весь мир.

Подробнее о концерте на сайте amadeusconcerts.ru

Фото предоставлено организатором Amadeus Concerts