Эксперт объяснил, почему во время ОРВИ следует отказаться от горячих напитков.

Чай признали опасным при болезни. Об этом сотрудникам радио Sputnik в эфире рассказала медицинский журналист Ольга Кашубина. Специалист отметила, что врачи признали горячие напитки во время ОРВИ опасными для здоровья человека. Привычная россиянам традиция может замедлить процесс выздоровления. В частности, содержащийся в напитках кофеин мешает крепкому сну. Именно его врачи считают основным общедоступным лекарством против простуды.

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Журналистка отметила, что в ряде случае при болезни могут помочь холодные напитки. Они сужают сосуды в горле, что позволяет облегчить самочувствие пациента с ангиной. Однако холодное питье ускоряет или замедляет процесс выздоровления. Средство для эффективного лечения может подобрать только лечащий врач.

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