Тренерский штаб сборной России озвучил состав команды на ЧМ-2018

В список входит 35 игроков, среди которых Игорь Акинфеев, Юрий Жирков, Артем Дзюба, Дмитрий Комбаров и другие.

Сегодня, 11 мая тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым озвучил расширенный состав команды на ЧМ-2018. Всего заявлено 35 игроков, 28 из них находятся на учебно-тренировочных сборах, а еще 7 значатся в дополнительном списке для Международной Федерации футбола (ФИФА).

Состав сборной России на ЧМ-2018

Так, Россию на чемпионате мира по футболу-2018 будут представлять следующие спортсмены:

Четверо вратарей: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Брюгге" Бельгия), Сослан Джанаев ("Рубин"), Андрей Лунев ("Зенит");

Девять защитников: Владимир Гранат ("Рубин"), Руслан Камболов ("Рубин"), Федор Кудряшов ("Рубин"), Илья Кутепов ("Спартак"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче" Турция), Константин Рауш ("Динамо"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Игорь Смольников ("Зенит"), Марио Фернандес (ЦСКА);

11 полузащитников: Юрий Газинский ("Краснода"), Александр Головин (ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин ("Зенит"), Юрий Жирков ("Зенит"), Роман Зобнин ("Спартак"), Далер Кузяев ("Зенит"), Антон Миранчук ("Локомотив"), Александр Самедов ("Спартак"), Александр Ташаев ("Динамо"), Денис Черышев ("Вильярреал" Испания), Алексей Миранчук ("Локомотив").

3 нападающих: Артем Дзюба ("Арсенал"), Федор Смолов ("Краснодар"), Федор Чалов (ЦСКА).

Как мы писали ранее, именно эти 28 футболистов находятся на тренировочных сборах. Оставшиеся семь, а именно вратарь Маринато Гилерме ("Локомотив"), защитники Владислав Игнатьев ("Локомотив"), Дмитрий Комбаров ("Спартак"); полузащитники Денис Глушаков ("Спартак") и Антон Швец ("Ахмат"); нападающие Антон Заболотный ("Зенит") и Дмитрий Полоз ("Зенит") значатся в дополнительном списке ФИФА.

Когда пройдет чемпионат мира по футболу-2018?

ЧМ-2018 пройдет с 4 июня по 15 июля в 11 городах России. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Самара, Саранск, Сочи, Ростов-на-Дону, Калининград , Нижний Новгород и Волгоград.

Ранее мы писали, что среди петербургских болельщиков пройдет свой чемпионат мира по футболу.

Фото: rfs.ru