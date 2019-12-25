Новые правила расчёта стоимости вводятся для того, чтобы протестировать новый подход к индивидуализации тарифов.

Центробанк разрешит страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10%. Речь идёт о расширении тарифного коридора, в который должна укладываться цена обязательной страховки. Об этом пишет РБК со ссылкой на зампреда ЦБ Владимир Чистюхин.

По его словам, в данный момент минимальное значение базовой ставки равно 2746 рубля, а максимальное — 4942 руб. После вступления в силу новых правил по этой группе минимальная базовая ставка упадёт до 2471 рублей, а максимальная ставка вырастет — до 5436 рублей.

Новые правила расчёта стоимости вводятся для того, чтобы протестировать новый подход к индивидуализации тарифов. Таким образом наиболее аккуратные водители смогут платить меньше, тогда как высокий тариф предназначен для неаккуратных водителей, которые нарушают ПДД и попадают в аварии.

Ранее Центробанк поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках.