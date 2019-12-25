Данные о владельце прав можно легко проверить в информационных системах исполнительных органов.

Центробанк поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках. Вместе с регулятором соответствующий законопроект разрабатывают Минэкономразвития вместе с Росфинмониторингом. Об этом пишет газета "Известия".

Выбор водительских прав в качестве документа, удостоверяющего личность в кредитных организациях, обусловили тем, что он есть у многих граждан России. Также данные о владельце прав можно легко проверить в информационных системах исполнительных органов.

Ранее мы писали о том, что банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона.