Центробанк предложил избавить россиян от страховых платежей по ипотеке

Регулятор считает, что уплату взносов должен взять на себя кредитор

Центральный банк России предложил избавить граждан от страховых платежей по ипотеке. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.

Из новой концепции ЦБ следует, что россиян можно освободить от обязательства страховать риски по ипотечному кредиту из своих средств. Сейчас получатели кредита страхуют приобретаемое жильё, а также ту недвижимость, которую оставляют в залог. Также обязательному страхованию подлежит здоровье и жизнь заёмщиков.

Центробанк признаёт, что страховые платежи при оформлении ипотеки необходимы. Но регулятор считает, что уплату взносов должен взять на себя кредитор, чтобы снизить долговую нагрузку на граждан. ЦБ указывает, что банк в этом случае не будет иметь права требовать возмещения страховой премии от должника. Он также не сможет заключить другой страховой договор.

Ранее мы рассказывали, что в России снизят первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми.

Видео: YouTube / kremlin.ru