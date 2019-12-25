Принять соответствующие меры правительство должно до 20 мая.

В России снизят первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.

По его словам, до 20 мая правительство должно принять меры для снижения первоначального взноса по ипотеке для семей с детьми до 15%.

Указывается, что это поручение содержится в перечне, который подготовили по итогам встречи главы государства с общественностью в Ивановской области. Отвечать за выполнение будет премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее мы рассказывали, что кабмин выделит 9,5 миллиардов рублей на помощь по ипотеке многодетным.