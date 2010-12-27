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Центральный банк опроверг информацию о замене 50-рублевой купюры на монету
Вчера, 19:32
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Центральный банк опроверг информацию о замене 50-рублевой купюры на монету

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ЦБ не намерен менять 50-рублевую купюру на монету

Ранее сообщалось, что Центральный Банк России намеревается урезать наличный денежный оборот, при этом ссылаясь на гендиректора компании «Мани Фанни» Александра Шустова. В связи с этим, эксперт предположил, что регулятор сможет заменить купюру номиналом в 50 рублей на монету, при этом опираясь на аналогичную ситуации с 10-рублевой купюрой.


Тем не менее в настоящее время у Центробанка таких планов нет, об этом заявили представители пресс-службы регулятора в беседе с РИА Новости. Также они добавили, что купюры номиналом в 50 и 100 рублей – самые ходовые и срок их службы составляет 15 месяцев.


Напомним, что осенью этого года ЦБ представил новые купюры номиналом в 200 и 2000 рублей. Сейчас купюры поступили в обращение только в Приморском крае, а в ближайшее время, распространятся по всей территории России, как сообщает ФБА "Экономика сегодня".

Фото: pixabay; ФБА

Теги: деньги , купюра , монета , цб , центробанк
Категории: Новости России

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