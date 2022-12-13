Центр реабилитации для ветеранов СВО открылся в Петербурге

Площадку для реализации проекта предоставил бизнес-центр Bronka Space.

В северной столице появилось отделение фонда "Защитники отечества". Помещение для реабилитации участников специальной военной операции предоставил бизнес-центр Bronka Space. Об этом 30 мая стало известно интернет-изданию "Фонтанка".

В бизнес-центре Bronka Space Александр Беглов, генеральный директор Фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева и генеральный директор холдинга "Бронка Групп" Никита Муров открыли региональный офис. Цель проекта — адаптация участников СВО в обществе. Специалисты окажут героям психологическую поддержку, помогут им повысить квалификацию и даже трудоустроиться.

Указ о создании фонда "Защитники Отечества" для участников специальной военной операции был подписан президентом в апреле.

Bronka Space — семиэтажное историческое здание 1885 года. Ранее здесь был прядильно-ниточный комбинат имени Кирова. Новый офис расположился на 800 квадратных метрах и рассчитан на 50 сотрудников.

Отметим, что холдинг "Бронка Групп" также планирует организовать культурно-патриотическое пространство. В настоящее время уже готовится территориальная площадка для будущего интерактивного филиала музея "Битва за Ленинград". Проект создается совместно с бизнесменом Олегом Титберией.

Фото: Бронка Девелопмент / Бизнес-центр Bronka Space