Николай Мурашов объяснил, что персональные данные о российских пользователях утекают за границу.

Центр киберугроз рассказал о проблеме с Zoom. Такое заявление сделал заместитель главы Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов. Чиновник выступил на пресс-конференции в центре МИА "Россия сегодня". Эксперт подчеркнул, что готовит о поступлении сведений о пользователях за границу из-за того, что сервера онлайн-платформы находятся за пределами территории РФ.

Мы при использовании платформы Zoom имеем неконтролируемый выход информации за территорию Российской Федерации. Ее последующее использование для нас становится неизвестным. Я думаю, что следует все же переходить на отечественные системы. Николай Мурашов, замглавы НКЦКИ

Напомним, что НКЦКИ создан приказом директора ФСБ осенью 2018 года.

В Центре киберугроз рассказали об атаках на ГНЦ "Вектор".