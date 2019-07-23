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Вчера, 22:34
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Центр Чумакова подал документы в ВОЗ на преквалификацию вакцины "КовиВак"

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В будущем препарат планируют вывести на зарубежный рынок.

Центр им. Чумакова подал документы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) на преквалификацию своей вакцины от коронавируса "КовиВак". Об этом заявил директор центра Айдар Ишмухаметов в интервью телеканалу "Россия-24".

Мы подали документы в ВОЗ на преквалификацию. Это некая достаточно длительная дорога для того, чтобы в последующем иметь возможность вакцинировать, как я полагаю, "третий мир", когда мы справимся сами.

Айдар Ишмухаметов, директор центра Чумакова

Он также выразил надежду, что к осени у населения России будет выработан коллективный иммунитет. По его словам, после этого вакцина "КовиВак" может выйти на зарубежный рынок.

Ранее мы сообщали, что Турция подписала контракт на поставку вакцины "Спутник V".

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: айдар ишмухаметов, вакцина, всемирная организация здравоохранения, ковивак, коронавирус, центр чумакова
Категории: Новости России, Лента новостей,

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