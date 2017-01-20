Петербуржцы перепутали торжественную линейку с эвакуацией в Центре им. Алмазова

Первокурсников приехала поздравить спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В пятницу, 30 августа, петербуржцев взволновало большое количества людей на улице у медицинского исследовательского Центра им. В. А. Алмазова. Многие горожане решили, что здание эвакуировали из-за сообщения о теракте. На самом деле в центре проходила торжественная церемония посвящения в студенты. Об этом сообщили на официальном сайте учреждения.

На первый курс в институт медицинского образования зачислили 120 абитуриентов. Их поздравили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, полпред президента на Северо-Западе Александр Гуцан и председатель городского парламента Вячеслав Макаров.

Отметим, что в 2019 году конкурс среди поступающих составил 13 человек на место.

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Видео: vk.com/spb_today