Цены на квартиры в новостройках установили рекорд за шеть лет

Эксперты отмечают, что темпы роста за единицу площади увеличились на 0,3% в январе 2020 года.

В России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках. Средняя стоимость квартир в новых домах увеличилась на 38,6% - 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м.

Такие данные приводятся в исследовании федерального портала "Мир Квартир". Цены выросли в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми. Эксперты отмечают, что темпы роста за единицу площади увеличились на 0,3% в январе 2020 года.

Рост цен аналитики связывают со снижением ипотечных ставок. Кроме того, спрос начал увеличиваться после кризиса 2014-2015 годов.