Администрация: цены на коммунальные услуги в Петербурге стали ниже

В пресс-службе администрации Петербурга рассказали об изменениях в среднем счете за коммунальные услуги.
По официальным данным, в январе 2020 года на фоне декабря 2019 года плата за жилые помещения и коммунальные услуги в счете за февраль 2020 года снизилась на 0,6%. Средний счет в феврале составил 4 441,63 рубля. В январе он составлял 4466,63 рубля.
Счет за февраль нужно оплатить до 10 марта.
Ранее для петербуржцев организовали "горячую линию" по вопросам платы за коммуналку в январе.
Фото: Piter.TV
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