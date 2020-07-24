Целый этаж нового дома в Мурино затопило горячей водой

В одной из квартир не выдержал змеевик.

Жителей 13 этажа, 2 подъезда пятого корпуса дома №14 по Воронцовскому бульвару в Мурино ждал не самый приятный пятничный сюрприз.

В одной из квартир лопнул змеевик, весь этаж затопило горячей водой. На видео, которым поделилась свидетельница в соцсетях, видны клубы пара. Сообщается, что горячую воду отключали на неделю, а сегодня как раз включили. Есть ли пострадавшие в той квартире, где произошла авария, неизвестно. На место прибыли сантехники.

Ранее мы писали, что стали известны подробности инцидента на проспекте Науки.

Видео: "ЖК Краски Лета 4 очередь" / Вконтакте