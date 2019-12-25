Парки Царского Села и ГМЗ "Гатчина" переходят на зимний режим работы

Часть объектов встретит гостей теперь только весной.

Парки Царского Села и Государственного музея-заповедника "Гатчина" переходят на зимний режим работы. Об этом говорится в официальных группах достопримечательностей "ВКонтакте".

Сотрудники Гатчинского парка подчеркнули, что доступ гостей в сам парк, примыкающий к Гатчинскому дворцу, закроется 19 октября. Вход в Собственный сад со стороны Нижнего Голландского сада останется открытым лишь для заранее организованных экскурсий в комнаты Николая I. Скульптуры ГМЗ посетители теперь увидят только весной, поскольку статуи начали готовить к холодам и укрывать защитными футлярами.

В Царском Селе с 19 октября меняется время входа в Екатерининской и Александровский парки: оба будут открыты с 7.00 до 21.00. Кроме того, для посетителей увеличат количество входов.

В Екатерининском парке снова начнет действовать вход с Треугольной площади, работают еще четыре входа:

– рядом с Лицейской аркой,

– у павильона "Эрмитажная кухня";

– у Кадетских ворот;

– у Орловских ворот. рассказали сотрудники парка

В Александровском парке откроются калитки у Ратной палаты и у Белой башни со стороны Фермской дороги, входы организуют также около Лицея, на Фермской дороге (Арсенальная просека), у Александровского дворца, со стороны поселка Александровская (Елевая аллея Александровского парка), у Розовой караулки (напротив Института Турнера) и у Большого китайского моста.

Царскосельские статуи тоже начали готовить к зимней "спячке".

Фото: Царское Село / "ВКонтакте"