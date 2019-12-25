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СМИ: самолет итальянских ВВС обстреляли при взлете в Кабуле
Сегодня, 16:50
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СМИ: самолет итальянских ВВС обстреляли при взлете в Кабуле

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На борту находились 98 человек.

Транспортный самолет Военно-воздушных сил Италии C-130J попал под обстрел во время взлета в аэропорту Кабула. Об этом информирует агентство Agi, ссылаясь на собственные источники.

Согласно данным СМИ, инцидент произошел в ходе эвакуации, когда воздушное судно уже оторвалось колесами от взлетно-посадочной полосы. Предположительно, огонь вели из крупнокалиберного пулемета. Самолет продолжил свой путь, несмотря на атаку.

Всего на борту находились 98 человек, среди которых были журналисты. Пунктом назначения воздушного судна является авиабаза Али-Аль-Салем, расположенная в Кувейте. Затем всех пассажиров доставят в Италию.

Ранее мы сообщали, что Бельгия свернула эвакуацию из Афганистана в связи с риском терактов.

Фото: lockheedmartin.com

Теги: ввс италии, италия, кабул, обстрел самолета, эвакуация
Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей,

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