CNN: США могут объявить о новых санкциях против Белоруссии на следующей неделе

Санкционный пакет может быть объявлен в годовщину президентских выборов в Белоруссии.

Американский телеканал CNN считает, что Вашингтон может объявить о новых санкциях против Белоруссии на следующей неделе. Об этом в СМИ заявили со ссылкой на собственные источники в Конгрессе. Новые ограничения в отношении Минска будут якобы объявлены ровно через год (9 августа) после проведенных в республике президентских выборов.

Напомним, что накануне представитель оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская на встречах с администрацией Вашингтона просила Госдеп и Белый дом расширить санкции. При этом политик не получила конкретных обещаний от США. Источник ТАСС, знакомый с деталями рабочего визита Тихановской в Вашингтон, объявил прессе о том, что администрация Джо Байдена продолжает работу над санкционным пакетом против Белоруссии. Сведений о том, будут ли ограничения носить секторальный характер, нет.

Сергей Нарышкин призвал считать предательством продвижение санкций против РФ в США.

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