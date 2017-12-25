Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 18:14
1
lesjasap
482
Код вставки плеера

Верховный суд рассмотрит вопрос о регистрации Александра Чухлебова на пост президента

0
 
 

С подачи ЦИКа в судебном порядке рассмотрят вопрос о признании законности подачи заявки на пост президента России Александром Чухлебовым

ЦИК России отмел кандидатуру петербуржца Александра Чухлебова на пост кандидата в президенты России из-за того, что он якобы имеет вид на жительство в Финляндии. Отметим, что по закону стать высшим лицом страны может только его гражданин. 
 
Сам бизнесмен заявил, что раньше у него действительно был вид на жительство в Финляндии, однако, на момент собрания инициативной группы его уже не было. Петербуржец упомянул, что может это доказать документально. В связи с этим событием мужчина намерен обратиться в Верховный суд, чтобы обжаловать решение ЦИКа.
 
Сотрудники Центрального избирательного комитета ссылаются на данные, предоставленные им специалистами по вопросам миграции МВД России. Глава ведомства отметила, что  в случае положительного решения суда кандидатура Чухлебова будет зарегистрирована.
Теги: верховный суд , выборы , кандидат в президенты , цик , чухлебов
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

    Сегодня 19:26

    Ванга предупреждала, чтобы внимательно наблюдали за Питером, из Питера много нового придет - говорила она о наших днях.

    0

Новости на эту тему

Загрузка...
5