Верховный суд рассмотрит вопрос о регистрации Александра Чухлебова на пост президента

ЦИК России отмел кандидатуру петербуржца Александра Чухлебова на пост кандидата в президенты России из-за того, что он якобы имеет вид на жительство в Финляндии. Отметим, что по закону стать высшим лицом страны может только его гражданин.
Сам бизнесмен заявил, что раньше у него действительно был вид на жительство в Финляндии, однако, на момент собрания инициативной группы его уже не было. Петербуржец упомянул, что может это доказать документально. В связи с этим событием мужчина намерен обратиться в Верховный суд, чтобы обжаловать решение ЦИКа.
Сотрудники Центрального избирательного комитета ссылаются на данные, предоставленные им специалистами по вопросам миграции МВД России. Глава ведомства отметила, что в случае положительного решения суда кандидатура Чухлебова будет зарегистрирована.
Ванга предупреждала, чтобы внимательно наблюдали за Питером, из Питера много нового придет - говорила она о наших днях.