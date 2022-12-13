ЦБ выступает за размещение на бирже части выкупленных акций иностранных компаний

Эльвира Набиуллина рассказала о ситуации с уходящими из страны предприятиями.

Центробанк выступает за размещение на бирже части выкупленных акций иностранных компаний. Соответствующее заявление в рамках выступления на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок" сделала глава государственного регулятора Эльвира Набиуллина. Эксперт подчеркнула, что при подобной покупке важно сохранить обязательство по выводу части акций на рынок, если частично они выкупаются у нерезидентов. Речь идет об активах тех предприятий, которые приняли решение выйти с внутреннего российского рынка. Вопрос обсуждается при участии членов кабинета министров страны.

По согласованию с правительственной комиссией обсуждаются покупки у иностранных собственников компаний, долей, акций и так далее. Мы считаем, что при такой покупке должно быть обязательство часть акций вывести на рынок. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Набиуллина поддержала идею выхода госкомпаний на фондовый рынок.

Фото и видео: YouTube / NAUFOR