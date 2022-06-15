ЦБ выпускает в обращение памятные серебряные монеты номиналом 2 и 3 рубля

Деньги с номиналом в 2 и 3 рубля выйдут 15 июня.

Центробанк России выпускает в обращение памятные серебряные монеты номиналом 2 и 3 рубля. Об этом рассказали представители государственного регулятора. По данным пресс-службы ЦБ РФ, в обращение выходят с 15 июня денежные средства, посвященные Ивану Кожедубу, а также 100-летию образования Республики Адыгея и 450-летию битвы при Молодях.

Известно, что на монете "И.Н. Кожедуб" из серии "Герои Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" зафиксированы рельефные изображения портрета трижды Героя СССР, а также медали "Золотая звезда", расположенные на фоне силуэтов летящих самолетов и стилизованного изображения следов взлета.

На монете "100-летие образования Республики Адыгея" с номиналом в 3 рубля можно заметить украшения, выполненные в технике лазерного матирования. На деньгах изображены композиционные детали регионального герба. На монете "450-летие битвы при Молодях", выпущенной в серии "Исторические события" с номиналом 3 рубля изображены полководцы Михаих Воротынский и Дмитрий Хворостинин. При помощи техники лазерного матирования на монету нанесен рельеф гуляй-города, скачущих всадников, воинов и разви вающееся знамя.

Эксперты прокомментировали понижение ЦБ ключевой ставки до 9,5%.

Фото и видео: Центробанк России