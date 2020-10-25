Эксперты прокомментировали понижение ЦБ ключевой ставки до 9,5%

Как отмечает Telegram-канал "Мейстер", такой шаг демонстрирует постепенное восстановление экономики страны.

В пятницу, 10 июня, Центробанк понизил ключевую ставку до 9,5% годовых, вернув ее к показателям до начала спецоперации. Также Минфин страны смог отменить требование к экспортерам об обязательной продаже 50% валютной выручки. Меры прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Авторы канала напомнили, что западные санкции против России в начале марта вынудили регулятор резко повысить ключевую ставку до 20% годовых и ввести требование на обмен всей валюты выручки на рубли. Благодаря такому подходу, инфляцию удалось замедлить уже спустя 2 месяца и заметно укрепить рубль.

Бизнес оценит падение ключевой ставки – кредиты станут доступнее и подстегнут деловую активность в стране, дополнительно укрепляя нашу экономику и выводя ее из искусственного кризиса. резюмировали телеграмеры

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Фото: Cbr.ru