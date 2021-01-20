Эксперты прокомментировали итоги референдума в Казахстане

Поправкам к конституции страны оказали поддержку 77% избирателей.

На днях в Казахстане прошел референдум по поправкам в конституцию страны. Нововведения одобрили 77% граждан - по мнению экспертов Telegram-канала "Мейстер", такое распределение голосов во многом объясняется поддержкой Касым-Жомарта Токаева со стороны Москвы.

Авторы канала напомнили, что суть изменений заключается в институционализации власти: таким образом, в конституции отменили особый статус Нурсултана Назарбаева как лидера нации и ввели существенные ограничения на власть для родственников президента страны. Также лидер страны не сможет вступать в политические партии.

Для России сегодняшний статус Токаева определенно выгоден: другой источник поддержки, в том числе силовой, в силу как политических, так и географических условий, казахскому руководству найти будет очень тяжело, если вообще возможно. резюмировали телеграмеры

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