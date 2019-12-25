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В Великобритании выросли цены на Fish & Chips: мнение экспертов
Сегодня, 16:56
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В Великобритании выросли цены на Fish & Chips: мнение экспертов

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За 2022 год цены на треску и пикшу в европейской стране выросли на 75%, подсолнечное масло выросло в стоимости на 60%, а мука — на 40%.

В Великобритании наметилось стремительное подорожание национального блюда Fish & Chips из-за роста цен на его  ингредиенты. Так, по данным Telegram-канала "Мейстер", цены на треску и пикшу в европейской стране выросли на 75%, подсолнечное масло выросло в стоимости на 60%, а мука — на 40%.

Эксперты канала полагают, что такая ситуация вызвана двумя причинами. Во-первых, Fish & Chips стали менее доступны британцам из-за политики правительства в отношении ситуации на Украине, которая привела к росту цен на пшеницу и подсолнечное масел, и к введению пошлины в 35% на российские товары (затронула рыбную продукцию).

Как резюмировали специалисты, Великобритании необходимо подготовиться к долгосрочным последствиям своей политики и срочно наращивать рыболовецкий флот.

Ранее эксперты оценили решение ЕС о частичном эмбарго на российскую нефть.

Фото: pexels

Теги: fish chips, великобритания, мейстер, экономика
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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