Эксперты оценили решение ЕС о частичном эмбарго на российскую нефть

Судя по последним тенденциям, такая мера станет неприятной, но далеко не критичной для экономики страны, отмечают авторы Telegram-канала "Мейстер".

Накануне в Евросоюзе было принято решение о частичном эмбарго на российскую нефть. Согласно принятой схеме, морские поставки будут полностью прерваны к концу текущего года, а трубопроводные продолжат поступать во все страны, кроме ФРГ и Польши - эти государство оказались от черного золота из РФ в любом виде. Ситуацию проанализировали авторы Telegram-канала "Мейстер".

Как отмечают эксперты, страны ЕС гордо заявили о сокращении поставок российской нефти на 90%. Безусловно, такую ситуацию нельзя назвать благоприятной для страны. После сокращения поставок по нефтепроводу, для продаж придется использовать танкеры, либо и вовсе прибегать в теневому рынку.

Тем не менее, телеграмеры подчеркнули, что новые ограничения Запада не несут ничего катастрофического в связи с интересом к российской нефти азиатского региона: уже к концу апреля эти страны обошли Европу в импорте энергоресурса из России. Таким образом, поставки в Азию продолжат наращивать, а все издержки можно будет компенсировать за счет высоких цен.

Куда интереснее будет посмотреть, как сам ЕС будет приспосабливаться к новым условиям: заменить выпадающие объемы углеводородов по приемлемым ценам будет непросто, так же как и технологически переоборудовать НПЗ, заточенные на "тяжелую" российскую нефть. добавили эксперты

Ранее эксперты прокомментировали стремление Польши помочь Украине.

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