В действиях Варшавы просматриваются попытки получить от ООН размещения профильного фонда и другие привилегии.

Варшава постоянно предпринимает попытки оказать все больше финансовой помощи Украине. Судя по словам вице-премьера Польши Яцека Сасина, таким образом страна хочет добиться размещения в своей столице профильного фонда ООН. По поводу противостояния польских властей с РФ при помощи Киева высказались авторы Telegram-канала "Мейстер".

Как подчеркнули эксперты, Варшава с начала спецоперации непрерывно поставляла Киеву военную технику, предоставила проживание и бесплатный проезд беженцам, занималась поставками ГСМ и пр. Тем не менее, на данный момент ситуация резко изменилась, а приоритеты сместились в сторону жителей страны. Кроме того, авторы канала заметили, что Польша увеличила претензии к коллегам из ЕС, потребовав от них несколько млрд евро помощи, в том числе - для еще несозданных фондов.

Как мы видим, отношение к Украине у Польши носит чистой воды деловой интерес, несмотря на публичные братания политиков из этих стран. Вся ранее оказанная помощь в виде старой техники и дозволения покататься на трамвае в Кракове, была не более чем инвестицией. заключили эксперты

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