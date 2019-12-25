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Эксперты оценили поставки зенитных ракет "Стингер" США на Украину
Сегодня, 13:54
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Эксперты оценили поставки зенитных ракет "Стингер" США на Украину

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Согласно прогнозам, американский оружейный экспорт может принести стране несколько десятков млрд долларов за ближайшие 5 лет.

Ведущий американский производитель оружия Raytheon заключил контракт стоимостью в $624 млн на производство 1300 зенитных ракет "Стингер" для Украины. Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер", прокомментировав намерения компании.

Как подчеркнули эксперты канала, сложившаяся ситуация показывает, каким образом США зарабатывают на происходящем. Оружие поставляется не только Киеву, но и в Европу, поскольку многие страны ЕС уже исчерпали свои запасы для поставок. Также американские комплектующие часто используются непосредственно в европейском оружии. Прогнозируется, что в ближайшие 5 лет оружейный экспорт США может возрасти на несколько десятков млрд долларов. 

При этом, как отмечают телеграмеры, Киеву придется расплачиваться за вооружение зерном. Так, ранее эксперты прокомментировали заявление Захаровой о возможности продовольственного кризиса на Украине.

Фото: Pixabay

Теги: мейстер, политика, поставки оружия, украина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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