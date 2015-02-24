ЦБ: система международных расчетов кардинально изменится через три года

Ольга Скоробогатова оценила проект "Цифровой рубль".

Система международных расчетов совершенно изменится на горизонте ближайших трех или пяти лет, в том числе за счет развития цифровых валют. Соответствующее заявление заместитель председателя Центрального банка Ольга Скоробогатова сделала в ходе выступления на форуме финансовых технологий Finopolis-2023. Представитель государственного финансового регулятора пояснила, что подобные прогнозы разделяет представитель центрального банка ОАЭ Саиф Хумайд Аль-Дахери, который участвует в мероприятии.

На горизонте трех-пяти лет система международных расчетов будет другая. Мы, делая проект "цифровой рубль", конечно, предполагаем в том числе, что мы сможем благодаря цифровому рублю построить новую трансграничную систему. Ольга Скоробогатова, зампреб ЦБ РФ

Доля безналичных расчетов в розничном обороте в РФ составила порядка 82%.

Фото и видео: Вконтакте / FINOPOLIS